Bilecik\'te Balık Avına Yasağı Açıklandı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, iç sularda mevcut tatlı su balıklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın teşviki amacıyla belirli dönemlerde getirilen av yasaklarının önemine dikkat çekti.

İl Müdürü Yoldaş, av yasağı detaylarını 15 Haziran tarihlerine kadar iç sulardaki sazan, yayın, kadife ve tatlısu kefali gibi balık türlerinin ticari ve amatör olarak avlanmasının yasak olduğunu söyledi. Bu yasağın balıkların üreme dönemini kapsadığını vurgulayan İl Müdürü Yoldaş, "Turna balığı avcılığı ise 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında yasaklandıktan sonra, 1 Nisan itibariyle serbest bırakıldı. Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Emniyet, Jandarma ve Orman Muhafaza teşkilatlarıyla birlikte göl, gölet ve akarsularda sıkı denetimler gerçekleştirecek. Yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacak" dedi. - BİLECİK