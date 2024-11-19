Bilecik\'te Balık Satışı Denetimleri Sıkı Tutuluyor

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Bilecik Belediyesi ile Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tezgahlarını süsleyen balıkları cetvelle teker teker ölçüldü.

Halk sağlığını korumak amacıyla denetim çalışmalarını aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte kapalı pazarda denetim yaptı. Birçok konuda kontrollerin yapıldığı denetimlerde balık satış şartları ve balık ölçülerine uyulup uyulmadığını da kontrol edildi. Görevlileri tezgahlarını süsleyen balıkları cetvelle teker teker ölçüldü. Ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi. - BİLECİK