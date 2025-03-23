Bilecik'te Belediye Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik'te Belediye Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik\'te Belediye Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün başkanlığında yapılan toplantıda, Bilecik'in belediye hizmetleri ve projeleri üzerinde duruldu. Sokak hayvanları için atılacak adımlar ve Ramazan'da toplumsal dayanışma konuları da ele alındı.

23.03.2025 15:49  Güncelleme: 15:51
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Başkanları toplantısında, Bilecik'in hizmetleri ve projeleri hakkında konular görüşüldü.

Toplantıya; Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve diğer belediye başkanları bir araya geldi. Toplantıda, Bilecik ve ilçelerindeki belediye hizmetleri ve projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ele alınan konular arasında sokak hayvanlarının sahiplenilmesi ve barınaklarda bakımının üstlenilmesi de önemli bir yer tuttu. Belediye başkanları, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için atılması gereken adımları masaya yatırdı. Ayrıca, Ramazan ayının ilk iftarında huzurevi sakinleri ve çocuklarla bir araya gelinerek toplumsal dayanışma ve kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi kararlaştırıldı.

Vali Şefik Aygöl, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, Bilecik'te toplumsal dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirmek adına bu tür toplantıların büyük önem taşıdığını vurguladı. Belediye başkanları da, yerel yönetimlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşarak ortak projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Belediye Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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