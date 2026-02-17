Bilecik\'te camiler ilk teravih namazına hazır

Bilecik Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle camilerde başlattığı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlarken, camiler ilk teravih namazına hazırlandı.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı bir cami temizliği gerçekleştirerek ibadethaneleri vatandaşların huzur ve sağlık içinde ibadet edebileceği şekilde hazır hale getirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bilecik genelindeki camilerde detaylı temizlik yapıldı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı camilerde temizlik çalışmaları titizlikle yürütülürken, camilerin iç ve dış alanları en ince ayrıntısına kadar temizlendi.

Çalışmalar kapsamında cami içi genel temizlik, cam silme, avlu temizliği ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilirken, halılar da özel halı yıkama makineleri ile yerinde yıkanarak hijyenik hale getirildi. Ekipler, camilerin manevi havasına yakışır bir temizlik için büyük bir özen gösterdi. - BİLECİK