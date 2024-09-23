Bilecik\'te Çiftçilere 410 Dönüm Sera Örtüsü Dağıtıldı

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çaltı'da 'Sera Örtüsü Dağıtım Programı' kapsamında çiftçilere 410 dönümlük sera örtüleri verildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyünde İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş katılımıyla 'Sera Örtüsü Dağıtım Programı' düzenlendi. İl Müdürü Yoldaş, "Biz de çiftçilerimize destek olmak amacıyla 5 yıl ekonomik ömrü olan naylonları daha kaliteli, yüksek mukavemetlilerle değiştirmek istedik. 157 çiftçimize ait seralardaki yaklaşık 410 dekar alanın naylonlarını değiştirdik. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan "Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi" projesi kapsamında yüzde 35 devlet destekli olarak sera örtüsü 157 üreticiye dağıtımı gerçekleştirildi. - BİLECİK