Bilecik'te üreticilere tarım sigortaları anlatıldı - Son Dakika
Yerel

Bilecik'te üreticilere tarım sigortaları anlatıldı

Bilecik\'te üreticilere tarım sigortaları anlatıldı
10.01.2026 12:18  Güncelleme: 12:20
Pazaryeri ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında çiftçilere TARSİM ve tarımsal üretimdeki sigorta yenilikleri anlatıldı. Doğal afetler ve iklim değişikliğine karşı tarımsal ürünlerin korunmasının önemi vurgulandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) anlatıldı.

Pazaryeri ilçesinde, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerin emeğini korumak amacıyla Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Bursa Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, üreticilerden yoğun ilgi gördü. Toplantıda TARSİM Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Akyüz ile Ziraat Mühendisi Bedirhan Kesici, bitkisel ve hayvansal ürün sigortalarında 2026 yılında yapılan yenilikler ve değişiklikler hakkında çiftçilere bilgi verdi. Sunumlarda, doğal afetler, iklim değişikliği, hastalıklar ve çeşitli risklere karşı tarımsal üretimin korunmasında sigortanın taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi. Toplantının sonunda çiftçilerin soruları yanıtlanırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Programa Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, "Üreticilerimizin emeklerini güvence altına almak ve olası afetler karşısında gelir kaybı yaşamamalarını sağlamak için TARSİM büyük önem taşıyor. Sigortanın bir tercih değil, zorunluluk olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Pazaryeri, Bilecik, Ekonomi, Sigorta, Tarım, Yerel, Son Dakika

