Hafta sonu çocuklar için eğlenceli geçti

19.01.2026 11:16  Güncelleme: 11:19
Bilecik Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için 'Karne Hediyemiz Melek Başkan'dan' sloganıyla aktiviteler düzenliyor. İlk etkinlikte kukla gösterisi yapıldı, ikinci etkinlik ise 'Yıldız Avcısı' adlı tiyatro oyunu olacak.

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için 'Karne Hediyemiz Melek Başkan'dan' sloganıyla hazırlanan aktivitelerin ilki çocuklarla buluştu.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen kukla gösterisinde çocuklar hem eğlendi hem de birçok bilgiyi öğrenme fırsatı buldu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın çocuklara hediyesi olarak hazırlanan gösteri iki seans halinde çocukların beğenisine sunuldu.

Yarıyıl tatili etkinliğinin ikincisi olan Yıldız Avcısı adlı tiyatro oyunu ise 25 Ocak Pazar günü saat: 13: 00, 15: 00 ve 17: 00'da olmak üzere üç seans şeklinde kültür ve kongre merkezinde ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

