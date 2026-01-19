Hafta sonu çocuklar için eğlenceli geçti

Bilecik Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için 'Karne Hediyemiz Melek Başkan'dan' sloganıyla hazırlanan aktivitelerin ilki çocuklarla buluştu.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen kukla gösterisinde çocuklar hem eğlendi hem de birçok bilgiyi öğrenme fırsatı buldu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın çocuklara hediyesi olarak hazırlanan gösteri iki seans halinde çocukların beğenisine sunuldu.

Yarıyıl tatili etkinliğinin ikincisi olan Yıldız Avcısı adlı tiyatro oyunu ise 25 Ocak Pazar günü saat: 13: 00, 15: 00 ve 17: 00'da olmak üzere üç seans şeklinde kültür ve kongre merkezinde ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak. - BİLECİK