Bilecik'te Çocuklara Sinema Keyfi - Son Dakika
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Bilecik'te Çocuklara Sinema Keyfi

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2 bine yakın çocuk, tatilde sinema ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçirdi.

01.02.2025 21:42
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Bilecik'te 2 bine yakın çocuk, tatilde sinema keyfi yaşadı

BİLECİK - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Bilecik Valiliği işbirliğiyle 2 bine yakın çocuk, sömestr tatilinde sinema keyfi yaşadı.

"KÜYAP 2025" projesi kapsamında çocuklar, tatil boyunca her gün birbirinden güzel animasyon filmleriyle doyasıya eğlendi. Tatil boyunca "Aya Sihirli Yolculuk", "Asi Prenses", "Uçan Halı ve Kayıp Elmas", "Kuzular Kurtlara Karşı", "Periler Ülkesi", "SamSam", "İki Kafadar", "Mavka Ormanın Şarkısı", "Muhteşem Kedi Maurice", "Bobi Dikenlerin Gücü Adına" ve "Sevimli Ejderha Kokanat" gibi filmler, çocuklarla buluştu. Minikler, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar ise l sinema etkinliğini düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ve Bilecik Valiliği'ne teşekkür etti.

Ayrıca çocuklar, Bilecik İl Halk Kütüphanesi'nin Gezici Kütüphane Otobüsü'nde de çeşitli etkinliklere katıldı. Yüz boyama, akıl oyunları, satranç, dama, robotik kodlama, oyun hamuru ve müzik gibi aktivitelerle eğlencelerini katladılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Çocuklara Sinema Keyfi - Son Dakika

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