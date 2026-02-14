Başkan Tekin\'den Biosun işçilerine ekstra zam

Bilecik Belediye Birliği Başkanı Zekiye Tekin, kentteki çöp bertaraf işi yapan BİOSUN işçilerine ekstra zam sözü verdi.

Bilecik Belediyeler Birliğine bağlı Biosun Entegre Katı Atık Tesisi'ni ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediye Birliği Başkanı Zekiye Tekin işçilerle bir araya geldi. Firmanın yapmış olduğu zam sonrası işçiler Başkan Tekin'den ekstra zam talebi geri çevrilmedi. Başkan Tekin işçilere firma yetkileri ile görüştükten sonra toplamda yüzde 37 zam sözü verdi. İşçiler bu karar sonrası firma yetkileri ve Başkan Tekin'e teşekkür ettiler. - BİLECİK