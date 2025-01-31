Bilecik'te Çöpten Elektrik Üretilecek

Yerel

Bilecik çöpünden elektrik enerjisi üretilecek

Bu tesiste atıklardan elektrik üretmek üzere metan gazı çıkartılacak

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin;

"Çöpten kaynaklı atıkların değerli hale gelmesi, enerjiye dönüşebilmesi için çalışmalara başladık"

BİLECİK - Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, il genelinde toplanan çöp ve atıkları düzenli depolayıp elektrik üretmek üzere metan gazı çıkarmak için borulama sistemi için çalışmaların başladığı söyledi.

Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi Toplantı Salonu'nda Pazaryeri Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Biosun Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Kenan Erdoğmuş ve beraberinde ilgili müdürleri bir araya geldi. Toplantıda, 3 firma yetkilileri ile görüşülüp, Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi adına inşa edilecek olan yeni yerli ve katı atık enerji verimli makineler için değerlendirme yapıldı.

Değerlendirme sırasında belediye başkanları fiyat konusunda istişarede bulunup ortak karar alacakları kaydedildi. Ayrıştırma projesi kapsamında ise 3'ncü firma yetkilisinin 840 bin dolar fiyat verirken, belediye başkanlarından fiyat indirim talebi geldi. Revizyon maliyetleri Biosun firması tarafından karşılanacak. Biosun tesisi için yenileme ve ayrıştırma projesi ise, eğer firma ile anlaşılma yoluna gidilirse projenin yapımı 12 ay sürecek.

"Çöpten kaynaklı atıkların değerli hale gelmesi, enerjiye dönüşebilmesi için çalışmalara başladık"

Konuyla ile ilgili olarak Pazaryeri Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, "Birlik adına BİOSUN tesisindeyiz. AR-GE komisyonumuz bugün birlikte, BİOSUN tesisinde revize projesi ile ilgili görüşmeler yaptık. Belediye başkanlarımız ve firma yetkilileri ile birlikte burada görmüş olduğunuz tesisin çöplerle birlikte, çöpten kaynaklı atıkların değerli hale gelmesi yönünde ve enerjiye dönüşebilmesi için tesisin daha rantabl çalışması için çalışmalara başladık. Burada revize edilmesi gereken bazı makineler var. Eskilerin yenilenmesi tamiri ve günümüze daha kullanışlı hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Başkanlarımızla birlikte firma yetkilileri ile konuştuk gerekli toplantımızı yaptık inşallah güzel faydalı ve böylece geri dönüşümle birlikte enerji verimliliğini arttırma yönünde ki çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Tekin ayrıca, "Atıkların düzenli depolama da depolanıp elektrik üretmek üzere metan gazı çıkarmak için borulama sistemleri devam etmektedir Şubat sonu faaliyete geçeceği yönünde planlama çalışmalarımız gece gündüz aralıksız devam etmektedir" dedi.