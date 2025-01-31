Bilecik'te Çöpten Elektrik Üretilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Çöpten Elektrik Üretilecek

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, il genelinde toplanan çöplerden elektrik enerjisi üretmek amacıyla metan gazı çıkarmak için yeni tesis çalışmaları başlatıldığını duyurdu. Çalışmalar kapsamında, atıkların değere dönüşmesi ve enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

31.01.2025 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik çöpünden elektrik enerjisi üretilecek

Bu tesiste atıklardan elektrik üretmek üzere metan gazı çıkartılacak

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin;

"Çöpten kaynaklı atıkların değerli hale gelmesi, enerjiye dönüşebilmesi için çalışmalara başladık"

BİLECİK - Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, il genelinde toplanan çöp ve atıkları düzenli depolayıp elektrik üretmek üzere metan gazı çıkarmak için borulama sistemi için çalışmaların başladığı söyledi.

Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi Toplantı Salonu'nda Pazaryeri Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Biosun Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Kenan Erdoğmuş ve beraberinde ilgili müdürleri bir araya geldi. Toplantıda, 3 firma yetkilileri ile görüşülüp, Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi adına inşa edilecek olan yeni yerli ve katı atık enerji verimli makineler için değerlendirme yapıldı.

Değerlendirme sırasında belediye başkanları fiyat konusunda istişarede bulunup ortak karar alacakları kaydedildi. Ayrıştırma projesi kapsamında ise 3'ncü firma yetkilisinin 840 bin dolar fiyat verirken, belediye başkanlarından fiyat indirim talebi geldi. Revizyon maliyetleri Biosun firması tarafından karşılanacak. Biosun tesisi için yenileme ve ayrıştırma projesi ise, eğer firma ile anlaşılma yoluna gidilirse projenin yapımı 12 ay sürecek.

"Çöpten kaynaklı atıkların değerli hale gelmesi, enerjiye dönüşebilmesi için çalışmalara başladık"

Konuyla ile ilgili olarak Pazaryeri Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, "Birlik adına BİOSUN tesisindeyiz. AR-GE komisyonumuz bugün birlikte, BİOSUN tesisinde revize projesi ile ilgili görüşmeler yaptık. Belediye başkanlarımız ve firma yetkilileri ile birlikte burada görmüş olduğunuz tesisin çöplerle birlikte, çöpten kaynaklı atıkların değerli hale gelmesi yönünde ve enerjiye dönüşebilmesi için tesisin daha rantabl çalışması için çalışmalara başladık. Burada revize edilmesi gereken bazı makineler var. Eskilerin yenilenmesi tamiri ve günümüze daha kullanışlı hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Başkanlarımızla birlikte firma yetkilileri ile konuştuk gerekli toplantımızı yaptık inşallah güzel faydalı ve böylece geri dönüşümle birlikte enerji verimliliğini arttırma yönünde ki çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Tekin ayrıca, "Atıkların düzenli depolama da depolanıp elektrik üretmek üzere metan gazı çıkarmak için borulama sistemleri devam etmektedir Şubat sonu faaliyete geçeceği yönünde planlama çalışmalarımız gece gündüz aralıksız devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

Zekiye Tekin, Ekonomi, Bilecik, Enerji, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Çöpten Elektrik Üretilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 00:38:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Çöpten Elektrik Üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.