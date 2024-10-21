Bilecik\'te Cumhuriyet Turnuvaları Başladı

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Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen sportif turnuvalar başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği ' Cumhuriyet Turnuvaları' başladı. Gençlerin sporla buluşmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvalarda dereceye girenlere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ödülleri verilecek. Turnuva hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yasin Özdemir, "Gençlerimiz için modern spor tesisleri inşa eden bakanlığımız bunun yanında çeşitli spor branşların da düzenlediği organizasyonlarla kapalı ve açık spor alanlarından tam kapasite faydalanıyor. Bu sebeple Gölpazarı ve Söğüt ilçelerinde düzenlenen halka açık voleybol turnuvaları ve masa tenisi turnuvaları gerçekleşti. Ayrıca açık hava spor alanında ise kadın voleybol takımı arasında gazozuna maç etkinliği düzenlendi. Maç sonunda gazoz ikramıyla günü tatlandırdılar. Spor ve arkadaşlık dolu harika bir gün geçirdiklerini dile getirdiler" dedi. - BİLECİK