Bilecik\'te Dar Sokaklarda Park Sorunu

Bilecik'te en işlek olarak kullanılan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinin yanı sıra dar sokaklarda çift sıra park edilen araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bilecik'te otopark sıkıntısı yaşanırken, özellikle ara sokaklara park eden araçlar sürücüleri çileden çıkarıyor. İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi'nde dar alana sağlı sollu parklar nedeniyle trafiğinin kitlenme noktasına geliyor.

Parklanmalardan dolayı bir ticari araç sıkışırken, trafik durdu. Bu sırada diğer sürücülerde tepkilerine korna basarak gösterdi. Hatalı park yapan sürücüler duruma aldırış etmezken, vatandaşlar polis ekiplerinin belirli noktalarda çalışma yapmasını istedi. - BİLECİK