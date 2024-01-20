 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te Dar Sokaklarda Park Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Dar Sokaklarda Park Sorunu

Bilecik'te en işlek olarak kullanılan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinin yanı sıra dar sokaklarda çift sıra park edilen araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Otopark sıkıntısı yaşanan Bilecik'te, ara sokaklara park eden araçlar trafiği kitlenme noktasına getiriyor. Hatalı park yapan sürücülerin aldırış etmemesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerinin müdahale etmesini istiyor.

Bilecik\'te Dar Sokaklarda Park Sorunu
20.01.2024 - 13:41,  Güncelleme: 13:45
Abone Ol

Bilecik'te en işlek olarak kullanılan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinin yanı sıra dar sokaklarda çift sıra park edilen araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bilecik'te otopark sıkıntısı yaşanırken, özellikle ara sokaklara park eden araçlar sürücüleri çileden çıkarıyor. İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi'nde dar alana sağlı sollu parklar nedeniyle trafiğinin kitlenme noktasına geliyor.

Parklanmalardan dolayı bir ticari araç sıkışırken, trafik durdu. Bu sırada diğer sürücülerde tepkilerine korna basarak gösterdi. Hatalı park yapan sürücüler duruma aldırış etmezken, vatandaşlar polis ekiplerinin belirli noktalarda çalışma yapmasını istedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Bilecik, Ulaşım, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Dar Sokaklarda Park Sorunu - Son Dakika


11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı

Son Dakika
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:02:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Dar Sokaklarda Park Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement