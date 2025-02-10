Bilecik'te Denetimli Serbestlik Faaliyetleri - Son Dakika
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Bilecik'te Denetimli Serbestlik Faaliyetleri

Bilecik\'te Denetimli Serbestlik Faaliyetleri

Denetimli serbestlik yükümlüleri, okullarda temizlik ve bakım hizmetleri gerçekleştirdi.

10.02.2025 10:48
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Bilecik'te denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda temizlik ve bakım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki denetimli serbestlik yükümlüleri ücretsiz kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında; hem merkezde hem de ilçelerdeki okullarımızda, öğrencilerimizin tatilde olduğu sömestri döneminde, bina içi ve dışı çevre temizliği bakım hizmetlerini gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan bilgilendirmede; denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkan hükümlülerin topluma adaptasyonu için önemli bir vazifeyi yerine getirmeye çalışıldığı, bu kapsamda; çocukların daha hijyenik okullarda eğitim öğretimlerine devam ettirebilmesi için çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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