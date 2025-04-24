Bilecik\'te \'Deniz\'in Kızı\' Sergisi Açıldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başak Beren Baş tarafından hazırlanan ve Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan 'Deniz'in Kızı' adlı çocuk sergisinin açılışına katıldı.

Başkan Subaşı, sergi açılışının ardından eserleri inceledi ve genç sanatçının çalışmalarını beğendiğini ifade etti. Sergi gezisinin ardından küçük sanatçı Başak Beren Baş'ın hatıra defterini imzalayan Subaşı, sanata ve genç yeteneklere verilen desteğin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi görürken, genç sanatçıların eserlerini geniş kitlelere ulaştırma noktasında önemli bir platform sundu. - BİLECİK