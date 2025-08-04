Bilecik\'te Depremzedelere Koruyucu Aile Desteği

Bilecik'te yaşayan aile, Hatay'da meydana gelen depremde anne ve babalarını kaybeden iki yeğenine, koruyucu aile olarak kapılarını açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Koruyucu Aile Sözleşmesi ile 6 Şubat 2023 tarihinde Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremde anne ve babalarını kaybeden iki çocuğa Arzu Kocaman ve Ahmet Kocaman koruyucu aile oldular.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, aileye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Depremin yıktığı hayatlar, böylesi fedakar yüreklerle yeniden inşa ediliyor. Koruyucu aile olmak, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir insanlık örneğidir" dedi. - BİLECİK