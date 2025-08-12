Bilecik\'te Dikey Bahçe Yenileme Projesi Başlatıldı

Bilecik Belediyesi, şehir estetiğini güçlendirmek ve sürdürülebilir kent yaşamını desteklemek amacıyla önemli bir yenileme projesine imza atıyor.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yaya yolu üzerindeki dikey bahçe alanı yeniden düzenleniyor. Daha önce bitkilerin zaman içinde zarar görmesi ve artan bakım maliyetleri nedeniyle sürdürülebilirliğini yitiren dikey bahçe, şimdi bakımı kolay, uzun ömürlü ve şehrin genel görünümüne yakışır bir şekilde yenileniyor. Bu proje, Bilecik'in modern ve düzenli kent yapısına katkı sağlarken, yeşil alanların korunması ve geliştirilmesine de önemli bir örnek teşkil ediyor.

Başkan Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada, "Kentimizi daha yaşanabilir ve estetik bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket ederek, hem bakım maliyetlerini azaltmayı hem de vatandaşlarımızın kullanımına daha kaliteli alanlar sunmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK