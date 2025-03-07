Bilecik'te Dolmuş Sürücüleri İndirim Kararı Sonrası Eylem Yaptı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında alınan karar gereği öğrencilere uygulanması talep edilen indirim kararı sonrası hizmet vermeyi durduran dolmuş sürücüleri, vatandaşlara mağduriyet yaşattı. Dolmuş sürücüleri ayrıca belediye binasına girmeye çalışarak polis ile karşı karşıya geldi.

Bilecik Belediyesi Ücret ve Tarife Komisyonunda oy birliğiyle alınan karar meclis gündeminde ele alınarak karara bağlandı. Belediye meclis üyelerinin kararına tepki gösteren M plakalı dolmuş sürücüleri, ulaşım hizmetini durdurdu. Dolmuş sürücüleri belediye araçlarının camlarını kırdı, vatandaşların belediye araçlarına binişine engel oldu.

Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından görüntülerin kaydedildiği olaya Emniyet Müdürlüğü görevlileri de müdahale etti. Yaşanan gelişmeler sonrasında vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçen Bilecik Belediyesi ilgili birimleri tarafından güzergahlara belediye araçlarıyla ulaşım imkanı sağlandı.

Çarşı merkezinde buluşan odolmuş sürücüleri daha sonra yürüyerek, belediye binası önünde bir araya geldi. Belediye binası kapıları önünde Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile arbede yaşayan dolmuş sürücüleri vatandaşlara da zorluk çıkardı.