Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Makine ve Tevsiye Alan Öğretmeni İrfan Doğan hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Bilecik Öğretmen Evi'nde görev yaparak eğitim camiasına önemli katkılarda bulunan İrfan Doğan, yakalandığı amansız hastalığa dün yenik düştü. Doğan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl acılı aileye sabırlar diledi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Eğitimci İrfan Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?