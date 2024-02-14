Bilecik'te Ekmek, Simit ve Poğaçaya Zam Geldi - Son Dakika
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Bilecik'te Ekmek, Simit ve Poğaçaya Zam Geldi

Bilecik\'te Ekmek, Simit ve Poğaçaya Zam Geldi

Bilecik'te artan maliyetler nedeniyle ekmek, simit ve poğaçanın fiyatlarına zam yapıldı. 200 gram ekmek fiyatı 7 TL'den 8 TL'ye, yeni giren 250 gram ekmeğin fiyatı ise 10 TL olarak belirlendi. 90 gram simit ve 80 gram poğaçanın fiyatları da 10 TL olarak güncellendi. Zam oranları yarından itibaren geçerli olacak.

14.02.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
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Bilecik'te artan maliyetler sonrası ekmek, simit ve poğaçaya zam geldi.

Bilecik'te 7 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL çıkarken, listeye yeni giren 250 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL'den belirlendi. 90 gram simit 10 TL'ye, 80 gram poğaçanın fiyatı da 10 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Ekmek, Simit ve Poğaçaya Zam Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Ekmek, Simit ve Poğaçaya Zam Geldi - Son Dakika
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