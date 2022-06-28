Bilecik'te fabrika servisleri denetlendi - Son Dakika
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Bilecik'te fabrika servisleri denetlendi

28.06.2022 10:30
Bilecik'te fabrika servisleri denetlendi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü görevlileri işbirliğinde fabrika servis araçlarında denetimler yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü görevlileri işbirliğinde fabrika servis araçlarında denetimler yapıldı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kez Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Araçların izin belgesi ve gerekli evrak kontrolünü yapan ekipler, gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu. Servis için gerekli donanım ve temizlik kurallarına yönelik de kontroller gerçekleştiren zabıta müdürlüğü ekipleri, güzergah ve güzergah saatleri konusunda da vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri bildirdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te fabrika servisleri denetlendi - Son Dakika

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