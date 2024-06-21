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Bilecik'te fırıncı bir esnaf, kendi poşetini getirene ekmeği 1 TL indirimli veriyor

-Doğayı korumak için kampanya başlatan fırıncı esnaf Haydar Doğan; hem vatandaşa uygun fiyata ekmek satıyor hemde poşet israfının önüne geçiyor

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde fırıncı bir esnaf, kendi poşetini getiren vatandaşa ekmeğe 1 TL indirimli satmaya başladı.

Doğayı koruma adına ilçede bulunan 4 şubesinde kampanyayı başlattığını belirten fırıncı esnaf Haydar Doğan, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

İlçede 200 gram ekmeğin 8 TL' den satıldığını anlatan Doğan, kendi poşetini getiren vatandaşa ekmeği 7 TL' den sattıklarını ifade etti.

Esnaf Haydar Doğan, açıklamasında; "Yaklaşık olarak 10 yıldır Bozüyük'te fırıncılık yapıyorum. 4 tanede şubemiz var. Düşündük bir kampanya başlatmaya karar verdik. 200 gram ekmeğimiz 8 TL'den satılırken, biz poşetini getirene ekmeği 7 TL'den satmaya karar verdik. Poşetlerin çevreye çok zarar verdiğini biliyoruz. Ondan dolayı böyle bir kampanya başlattık. Doğamızı koruma adına. Bu kampanya sayesinde hem doğamızı korumuş oluyoruz, hem vatandaşımıza uygun fiyata ekmek vermiş oluyoruz. Kampanyamızı duyan müşterilerimiz bize sordular, memnun kaldılar ve teşekkür edip bu kampanyanın ne kadar süreceğini soruyorlar. Biz elimizden geldiği kadar kampanyamızı uzun süreli tutmaya çalışacağız" dedi.