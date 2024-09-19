Bilecik\'te Gaziler Günü kutlandı

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Bilecik'te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Bilecik Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Bilecik Belediyesi ve Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı, "Bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içindeyim. Bundan tam 103 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına müteakip 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı verilmiştir. Muharebenin en büyük rütbesi şahadettir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şahadet şerbeti içemeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Gazilik; Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının, fedakarlığının yaşayan destanıdır. Bu destanı yazanların adıdır. Fedakarlık timsali değerli gazilerimiz, ulusumuzu birbirine bağlayan değerlerin başında, tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canlar gelmektedir. Ülkemizin bugün ulaştığı seviyede başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere; Kore'de, Kıbrıs'ta, terörle mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve nice hareketlerde hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin eseridir. Türk toplumunun yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan değerlerin başında vefa duygusu gelmektedir. Bu bilinçle şundan emin olunuz ki sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz birlik ve beraberliğimizin sembolleri olarak daime gönlümüzde yaşayacaksınız. Kahraman gazilerimiz, yüce milletimizin asaletinin bir göstergesi olarak büyük bir vakar örneği sergiliyorsunuz. Kayıplarınız karşısında sergilediğiniz sabır ve metanetin kaynağının gönüllerinizde yaşattığınız vatan, millet ve bayrak sevgisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla bizlere her zaman güç ve ilham kaynağı olmaktasınız. Sizler için yapılan hiçbir şey eşsiz fedakarlıklarınızın bir karşılı ve bedeli olamaz" dedi.

Avcı'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK