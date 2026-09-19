Bilecik\'te gaziler Jandarma Komutanlığında ağırlandı, Vanlı minnetini dile getirdi

Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gaziler ve yakınları, İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi.

Bilecik'te olan gaziler ve aileleri, Bilecik İl Jandarma Komutanlığında ağırlandı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Vanlı, gazilere ve yakınlarına hitaben yaptığı konuşmada, vatanın bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğruna fedakarlık gösteren gazilere duyulan minnet ve şükranı dile getirdi.

Gaziler ve ailelerinin Jandarma Teşkilatının gönül dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Vanlı, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor; Gaziler Günü'nü kutluyoruz" dedi.