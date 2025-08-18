Bilecik\'te Gelecek İçin İş Birliği Toplantısı

Bilecik'in geleceğini şekillendirmek amacıyla, Kent Konseyi'nde muhtarlar, dernek ve oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Kent Konseyi'nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, belediye başkan yardımcıları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda, gerçekleştirilen ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Ortak akıl ve iş birliğiyle kentin ihtiyaçlarına yönelik en doğru adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Başkan Subaşı, Bilecik'in daha yaşanabilir bir kent olması için herkesin katkı sağlayacağı projelere imza atacaklarını belirtti. Katılımcılar, şehirdeki çeşitli sorunlara çözüm önerileri sunarken, her bir görüşün Bilecik'in geleceği için önemli olduğunu ifade etti.

Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ise, ortak paydada buluşarak, daha verimli ve etkili çalışmalar yapmanın önemine dikkat çekerek, "Bilecik'in kalkınması ve refah seviyesinin artırılması için yapılan bu tür toplantıların, kentin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmaya devam edecek. Önümüzdeki süreçte de Kent Konseyi ve diğer paydaşlarla sık sık bir araya gelerek, Bilecik için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına çalışmalarına devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK