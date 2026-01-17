Minibüs durağını kirleten gençler hatalarını anlayınca yerleri temizlediler - Son Dakika
Minibüs durağını kirleten gençler hatalarını anlayınca yerleri temizlediler

Minibüs durağını kirleten gençler hatalarını anlayınca yerleri temizlediler
17.01.2026 13:57  Güncelleme: 14:04
Bilecik'te zabıta ekipleri, minibüs durağında ve spor tesisinde çevreyi kirleten gençlere uygun bir dille uyarıda bulundu. Gençler, hatalarını anlayarak çevreyi temizledi.

Bilecik'te bir minibüs durağı ve spor tesisinde çekirdek yiyerek kabuklarını yerlere atan gençler incitilmeden uyarılırken, hatalarını anlayan gençler yerleri temizlediler.

Bilecik Belediyene bağlı Zabıta Müdürlüğüne ekipler dün gece saatlerinde devriye attıklarında bir minibüs durağı içinde oturan bir genç fark etti. Ekipleri hemen gençlerin yanlarına giderken, yedikleri çekirdek kabukları ile yiyecek paketlerini yere attıklarını far etti. Ekipleri gençlere yaptıklarının yanlış olduğu uygun bir dille anlattılar. Bunun üzerine gençler hata yaptıklarını anlayarak, kirlettikleri yeri çevredeki bir esnaftan aldıkları süpüre ile temizlediler.

Öte yandan, zabıta ekipleri Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarlığı Binası yanında spor tesisinde yermek yiyen, çekirdek kabukları yerer yatan ve çevreyi pisleten gençleri uyararak, birlikte mıntıka temizliği yaptılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Zabıta, Çevre, Yerel, Spor, Son Dakika

