Bilecik\'te Gıda İşletmeleri Denetlendi

Bilecik'te şehirlerarası yol güzergahlarında hizmet veren gıda işletmeleri denetlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, yol güzergahlarında faaliyet gösteren marketler, lokantalar ve toplu tüketim işletmeleri tek tek incelendi. Özellikle yaz aylarında artan seyahat yoğunluğu nedeniyle tüketici sirkülasyonunun yüksek olduğu işletmelerde, gıda güvenilirliğine yönelik kontroller titizlikle yürütüldü. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin muhafaza koşulları, son tüketim tarihleri, izlenebilirlik kayıtları ile mevzuata uygunlukları kontrol edilirken, tespit edilen eksiklikler hakkında gerekli idari işlemler uygulandı. Ekipler ayrıca işletme yetkililerine gıda güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunarak, tüketici sağlığının korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, gerçekleştirilen denetimlere ilişkin, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak en temel önceliğimizdir. Özellikle yol güzergahlarında yoğun hizmet veren işletmelerde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Tüketici sağlığını korumaya yönelik resmi kontrollerimiz bundan sonra da aynı hassasiyet ve kararlılıkla devam edecek" dedi.