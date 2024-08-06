Bilecik\'te Halkın Talepleri Not Alındı

Yerel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde halkın taleplerini tek tek not aldılar.

AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti. Ardından köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek vatandaşların talep ve istekleri not alındı. Esnaf ile görüşen Milletvekili Eldemir ve başkanlar hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - BİLECİK