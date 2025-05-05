Bilecik'te Hıdrellez Coşkusu: Çocuklar Yarışmalarda Kıyasıya Mücadele Etti - Son Dakika
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Bilecik'te Hıdrellez Coşkusu: Çocuklar Yarışmalarda Kıyasıya Mücadele Etti

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Bilecik'te düzenlenen Hıdrellez şenliklerinde binlerce kişi bir araya gelerek baharı kutladı. Çocuklar çuvalla koşma, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmalarında mücadele etti. Birinci olanlara bisiklet hediye edildi.

05.05.2025 15:34  Güncelleme: 15:52
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Çocuklar çuvalla koşma, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmalarında kıyasıya yarıştı

Bilecik'te binlerce kişi Hıdrellez şenliğinde buluştu

BİLECİK - Bilecik Belediyesi organizasyonunda çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla düzenlenen Hıdrellez şenliklerinde baharın gelişini binlerce kişi aynı ortamda kutladı. Çocuklar çuvalla koşma, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmalarında kıyasıya yarıştı"

Bilecik'te '5 Kültür 1 Şehir' sloganıyla ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Hıdrellez ateşini yakarak, vatandaşların hıdrellez coşkusunu paylaştı. Vatandaşları şenlik alanında selamlayan Başkan Subaşı, oyun alanında keyifli vakit geçiren çocuklarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi. Sivil toplum kuruluşu ve ilimizdeki dernek temsilcileri tarafından stantların açıldığı şenliklerde vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Kıyasıya yarıştılar

Şenliklerde çocuklar arasında çuvalla koşma, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmaları yapılırken, birinci olan çocuklara Bilecik Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi ve aileleriyle birlikte Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal tesislerinde ücretsiz kahvaltı hakkı kazandı. Yöresel tanıtımlar, yöresel dansların olduğu şenliklere Bilecik Belediyesi araçlarıyla ücretsiz ulaşım imkanı sunuldu.

Şenliklerde birlik ve beraberlik mesajı verildi

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye başkan yardımcıları belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı şenliklerde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Bugün burada birlik ve beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, burada yaptığı konuşmada, "Bilecik'in dört bir yanından gelen tüm misafirlerimizi selamlıyorum" ifadelerini kullanarak, "Bugün burada birlik ve beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Hıdırellez demek bereket demek. Bereket sadece topraktan gelen bir şey değil paylaşmak da berekettir. Birlikte olmak, yardımlaşmak da berekettir. Geçtiğimiz yıllarda muhtarlarımız ile birlikte her köyümüzde Hıdırellez şenliklerimi yapıyorduk. Ama bu yıl dedik ki Bilecik'imiz her şehir ve kültürden insanı barındırıyor. Hep birlikte bu kültürü dayanışarak, yaşatmak zorundayız. Ben de Bulgaristan göçmeni bir kardeşinizim. Bu ilin kültürüyle büyüdük. Arkadaşlarımız arasında her şehirden ve bölgeden kardeşimiz var. Şenliklerimiz kapsamında bu şehir ve bölgeleri tanıtıcı stantlar kuruldu. Oralara ait lezzetler ve kültürler sergileniyor. Ben bu anlamlı şenliğin düzenlemesinde emeği olan tüm arkadaşlarımız ve dernek temsilcimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şenliklere katılan dernek temsilcileri ve yöneticileri de günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaparak, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Hıdrellez Coşkusu: Çocuklar Yarışmalarda Kıyasıya Mücadele Etti - Son Dakika

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