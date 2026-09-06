Bilecik'te hükümlüler, Mevlid-i Nebi programında İl Müftü Yardımcısıyla buluştu - Son Dakika
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Bilecik'te hükümlüler, Mevlid-i Nebi programında İl Müftü Yardımcısıyla buluştu

Bilecik\'te hükümlüler, Mevlid-i Nebi programında İl Müftü Yardımcısıyla buluştu
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Bilecik Ceza İnfaz Kurumunda Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, hükümlülerle bir araya gelerek haftanın önemine değindi ve program, dua ve iyi dileklerle sona erdi.

Bilecik Ceza İnfaz Kurumunda 'Mevlid-i Nebi Programı' düzenlendi.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Bilecik Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda, değerlendirmelerde bulunan İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemini vurguladı.

Özsoy, "Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Peygamber Efendimizin örnek hayatını, güzel ahlakını ve insanlığa yönelik evrensel mesajlarını hatırlamak, hayatımızda bunlara daha fazla yer vermek büyük önem taşıyor. Bu anlamlı program vesilesiyle hükümlü kardeşlerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin güzel ahlakını hayatımıza yansıtan kullarından eylesin" dedi.

Program, yapılan iyi dilek ve duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te hükümlüler, Mevlid-i Nebi programında İl Müftü Yardımcısıyla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te hükümlüler, Mevlid-i Nebi programında İl Müftü Yardımcısıyla buluştu - Son Dakika
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