Bilecik\'te Hurda Toplayanlara Cezai İşlem Uygulandı

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Bilecik'te son günlerde mahalle aralarında megafon aracılığı ile hurda toplayan 6 şahsa cezai işlem uygulandı.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde dilencilere yönelik bir operasyon yaptı. 4 farklı ekip kenttin dört bir yanında hurdacı avına çıkarken, 6 araç tespit edildi. Hurdacılık yapan 6 araç sürücüsüne Kabahatler Kanunu'na göre 977'şer lira idari para cezası uygulandı. - BİLECİK