Bilecik'te huzurevinin yemekhanesi ve gıda depoları denetlendi - Son Dakika
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Bilecik'te huzurevinin yemekhanesi ve gıda depoları denetlendi

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Bilecik\'te huzurevinin yemekhanesi ve gıda depoları denetlendi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yürütülen denetimler kapsamında Bilecik Huzurevi'nde yemekhane ile gıda depoları incelendi. İl Müdürü Nejat İlhan, hizmet kalitesi ve büyüklerin güvenliği için denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Bilecik'te huzurevinde denetim gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından planlanan denetimler kapsamında, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman tarafından Bilecik Huzurevi Müdürlüğünde incelemelerde bulunuldu. Denetimde, huzurevi sakinlerinin yemeklerinin hazırlandığı yemekhane ile gıda ve erzakların muhafaza edildiği depolar incelendi. Birimlerin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kuruluşlarımızda hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Huzurevimizde kalan büyüklerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı, güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri bizim için önceliklidir" dedi.

Kaynak: İHA
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