Bilecik\'te İftar Programı

14.03.2026 20:00
Vali Sözer ve Bakan Yardımcısı Madak, Söğüt'te esnafların düzenlediği iftar programına katıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Söğüt ilçesinde esnaflar tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Söğüt ilçesinde esnaflar tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Söğütlü vatandaşların yoğun katılımıyla yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı iftarda Vali Sözer ve Bakan Yardımcısı Madak, iftar vesilesiyle vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma iklimini birlikte yaşadı.

Programda vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Vali Sözer, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve gönülleri birleştiren özel bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, paylaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendiren müstesna bir zaman dilimidir. Bu güzel sofralarda vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizler için büyük mutluluk" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
