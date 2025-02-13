Bilecik\'te İl Özel İdaresi Şantiyeleri Açıldı

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Bilecik kent merkezi ve ilçelerinde vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek adına yerinde yönetimin en güzel örneklerinden biri olan 'İl Özel İdaresi Şantiyesi' açılışları gerçekleştirildi.

Toplu açılış törenine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, şantiye açılışı yapılan 7 ilçenin kaymakamları katıldı. Açılış sonrası bir açıklama yapan Vali Şefik Aygöl, "Bilecik 'Gelişen altyapı, hızlı hizmet, etkin çalışmalar, güçlü yarınlar' sloganı ile Bilecik merkez, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar, Bozüyük, Pazaryeri, Söğüt ve İnhisar ilçelerinde İl Özel İdaresi Şantiyelerinin açılışları gerçekleştirildi. Yıl boyunca şantiyeler, bölgeye hizmet edecek ve yapım çalışmaları, karla mücadele gibi durumlarda kullanılmak üzere birçok iş makinesi hazır bulundurulacak" dedi.

Öte yandan Söğüt'te ise geçici bir yerde hizmete açılan şantiyenin; 12-13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Söğüt şenliklerinden önce yeni hizmet alanında olacağı belirtildi. - BİLECİK