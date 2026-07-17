Bilecik\'te 5 bin 200 kişilik dev istihdam hedefi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 5 bin 200 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Türkiye'nin ilk Seramik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye kazandırılması hedeflenen 2. Organize Sanayi Bölgesi kapsamında Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Türkiye'nin ilk Seramik İhtisas OSB'si olarak planlanan proje tamamlandığında yaklaşık 5 bin 200 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, projenin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Güzel ilçemiz Pazaryeri'nin yarınları için Ankara'da çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk Seramik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olacak ve 5 bin 200 kişiye yeni iş kapısı aralayacak 2. OSB projemiz için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda görüşmeler yaptık. İlçemize kazandırmak için büyük emek verdiğimiz bu projeye desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz Halil Eldemir'e, Valimiz Faik Oktay Sözer'e, İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ediyorum. Pazaryeri'nin üretim, istihdam ve kalkınma yolculuğunda çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" dedi. - BİLECİK