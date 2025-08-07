Bilecik\'te İMSİFED Tanıtım Programı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bölgenin kalkınmasında önemli bir adım olarak görülen İnşaat Mühendisleri, Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) tanıtım programına katıldı.

İnşaat mühendisleri, sanayiciler ve iş insanlarının güç birliğiyle kurulan federasyonun tanıtım programında yer alan Başkan Subaşı, yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Subaşı, "Bölgemizin kalkınmasında önemli rol üstlenen inşaat mühendislerimizin, sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın güçlerini birleştirerek kurduğu İMSİFED'in tanıtım programına katıldık. Birlikten doğan bu güçle, şehirlerimizi ekonomik, sosyal ve teknolojik açıdan daha ileriye taşıyacak bu oluşumun bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK