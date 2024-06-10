Bilecik'te izinli polis hırsızları yakalayarak 'Başarı Belgesi' aldı - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te izinli polis hırsızları yakalayarak 'Başarı Belgesi' aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinde dinlenirken hırsızları suçüstü yakalayan polis memuru Mustafa Şener'e Vali Şefik Aygöl tarafından 'Başarı Belgesi' verildi. Vali Aygöl, Şener'in cesareti ve dikkatinin halkın güvenliği için büyük bir örnek olduğunu belirtti.

10.06.2024 15:21
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Bilecik'te izinli olduğu gün hırsızları yakalayan polise 'Başarı Belgesi' verildi.

16 Mayıs 2024 tarihinde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinde dinlenirken yan daireden gelen kapı zorlama seslerini duyan ve hırsızları suçüstü yakalayan polis memuru Mustafa Şener'i Vali Şefik Aygöl makamında kabul etti. Polis memurunu başarı belgesi ile ödüllendiren Vali Aygöl, "Şener'in gösterdiği cesaret ve olağanüstü dikkat, halkımızın güvenliği için büyük bir örnek teşkil ediyor. Kendisi, görevine olan bağlılığı ve vatandaşlarımızı koruma azmiyle gurur kaynağımızdır. Benim için ve tüm Bilecik halkı için onun başarısı büyük bir gurur kaynağıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te izinli polis hırsızları yakalayarak 'Başarı Belgesi' aldı - Son Dakika

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