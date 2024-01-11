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Bilecik'te kapanan köy yolları açılmak için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Bilecik'te kapanan köy yolları açılmak için ekipler seferber oldu

Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için 19 ekip ve 75 personel ile 24 saat boyunca çalıştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, şu anda kent merkezinde kapalı köy yolunun olmadığını bildirdi ve yolların kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

11.01.2024 - 11:18,  Güncelleme: 11:20
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Bilecik'te kapanana köy yolları açmak için ekipler seferber oldu

Bilecik'te 19 ekip 75 personel 24 saattir sahada

BİLECİK - Bilecik İl Özel İdaresine ekipleri yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu.

Bilecik'te geçtiğimiz gün aniden bastıran kar yağışı kent merkezi, ilçeler ve köyleri etkisi altına aldı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, bası köy yolları kapandı. Başta karayolları ve Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipler 24 saat görev başındaydı. Bilecik İl Özel İdaresine bağlı 19 ekip 75 personel sahada kapanan yolları açmak için canla başla çalıştı. Şuan itibariyle kent merkezinde kapalı köy yolunun bulunmadığı bildiren ekipler, yolların kapanmaması içinde çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik\'te kapanan köy yolları açılmak için ekipler seferber oldu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te kapanan köy yolları açılmak için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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