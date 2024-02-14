Bilecik'te Kar Yağışı Uyarısı - Son Dakika
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Bilecik'te Kar Yağışı Uyarısı

Bilecik\'te Kar Yağışı Uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Bilecik'in yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı. Bursa ve Bilecik çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Yüksekliği bin metreyi geçen yerlerde yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

14.02.2024 13:59
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Bilecik'in yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Bursa ve Bilecik çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Bursa il geneli ve Bilecik'in güney kesimlerinde Bilecik il merkezi, Bozüyük, Pazaryeri ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yüksekliği bin metreyi geçen yerlerde yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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