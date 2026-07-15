Bilecik'te Karayolu İncelemesi - Son Dakika
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Bilecik'te Karayolu İncelemesi

Bilecik\'te Karayolu İncelemesi
15.07.2026 10:03
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Karayolları projelerini yerinde inceledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Karayolları 14. Bölge Müdürü Yusuf Güneş, Bilecik'te karayolu yatırımlarını yerinde inceledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Karayolları 14. Bölge Müdürü Yusuf Güneş ile birlikte Bilecik'te Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki güzergahlarda planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen incelemelerde, kent genelinde hayata geçirilmesi planlanan karayolu projeleri ile mevcut yol ağında yapılması öngörülen çalışmalar değerlendirildi. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yol güvenliğinin artırılması ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sunulmasına yönelik planlanan projeler hakkında yetkililerden bilgi alındı. İncelemeler sırasında güzergahlarda yapılması planlanan çalışmalar yerinde değerlendirilirken, projelerin ulaşım altyapısına sağlayacağı katkılar da ele alındı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Yusuf Güneş ile birlikte ilimizde yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledik. Şehrimizin ulaşım altyapısını daha da güçlendirecek çalışmaların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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