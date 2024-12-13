Bilecik\'te Kilit Parke Taşı Çalışmaları Sona Yaklaştı

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Bilecik'te ekipler kilit parke taşı yapım çalışmalarında son noktaya geldi.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kayıboyu Mahallesi'nde kilit parke taşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sona yaklaşıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı şu ifadelere yer verdi; "Kayıboyu mahallesi çalışmalarımızla güzelleşiyor. Yakın bir zaman önce 13'üncü mahallemiz olan Kayıboyu Mahallesinde kilit parke çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizin ihtiyaçlarını ön planda tutuyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - BİLECİK