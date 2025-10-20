Bilecik'te Kış Aylarında Vektör Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika
Bilecik'te Kış Aylarında Vektör Mücadelesi Devam Ediyor

20.10.2025 10:15  Güncelleme: 10:17
Bilecik Belediyesi, kış aylarında sağlıklı bir çevre için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vektör canlılarla mücadeleyi sıcak sisleme yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Bilecik Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için kış aylarında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hastalık taşıyan canlılarla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor. Özellikle kış aylarında rögar ve kanalizasyon hatlarını tercih eden vektör canlılarla mücadele, sıcak sisleme yöntemiyle yürütülüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların Mart ayına kadar süreceği ve 'kışlak mücadele' olarak adlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Havaların soğuması ile birlikte kış aylarını geçirmek için daha sıcak alanlar olan rögar ve kanalizasyon hatlarını tercih eden vektör canlılarla mücadelemiz sıcak sisleme çalışmalarıyla devam ediyor. Bu çalışma ile vektör canlıların barınma ve üreme alanı olarak kullandıkları kanalizasyon hatlarında yok edilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünler kullanılıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

