Bilecik'te köpeklerin saldırdığı yavru ayı emin ellerde - Son Dakika
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Bilecik'te köpeklerin saldırdığı yavru ayı emin ellerde

26.04.2022 00:57
Bilecik'te köpeklerin saldırdığı yavru ayı emin ellerde

Bilecik'te yiyecek ararken köpeklerin saldırısına uğraya yavru boz ayı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bilecik'te yiyecek ararken köpeklerin saldırısına uğraya yavru boz ayı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Ortaca köyünde köpeklerin yiyecek arayan yavru ayıya saldırdığını gören vatandaşlar hemen olay yerine koştu. Yavru ayıyı köpeklerin elinden kurtaran köylüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğümüzü arayarak yaşanan olayla ilgili olarak bilgi verdi. Olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Şefliği ekipleri yönlendirildi. Sağlığı, kondisyonu iyi görünen ve herhangi bir yarası gözükmeyen yavru ayının, yaşamını doğada tek başına sürdürmesinin mümkün gözükmemesi sebebiyle Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine nakli gerçekleştirildi. - BİLECİK

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bilecik, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te köpeklerin saldırdığı yavru ayı emin ellerde - Son Dakika


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