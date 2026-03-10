Bilecik'te Kuyumcu Soygunu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Bilecik'te Kuyumcu Soygunu: 4 Tutuklama

10.03.2026 10:00
Bilecik'te bir kuyumcu dükkanının soyulmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı, 3 kişi aranıyor.

(BİLECİK) - Bilecik'te 4 Mart'ta bir kuyumcu dükkanının soyulmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki bulunan kuyumcu dükkanının 4 Mart'ta soyulmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Araştırmalarda şüphelilerin kiralık otomobille olay yerine geldikleri, iş yerinin kepengini kopyaladıkları, elektronik kumanda ile açtıkları ve ardından camı balyozla kırarak içeri girdikleri belirlendi. Zanlıların iş yerinden yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

Çalışmalar sonucunda şüpheliler E.İ.A. (21), Y.K. (25), A.E. (24) ve B.K. (20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik'te adliyeye sevk edilen zanlılar sorgulandıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 kişinin arandığı öğrenildi.

