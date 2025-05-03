Bilecik'te Metruk Ev Arbede Yarattı - Son Dakika
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Bilecik'te Metruk Ev Arbede Yarattı

Bilecik\'te Metruk Ev Arbede Yarattı

Metruk bir evde uyuşturucu ve alkol kullanıldığı ihbarı üzerine zabıta ve polis yaralandı.

03.05.2025 10:12
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Bilecik'te metruk bir binada yükselen seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri durumu kolluk kuvvetlerine bildirirken, olay yerine yaşanan arbede de bir emniyet bir de zabıta personeli darp edildi.

Olay Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kızmektep Sokak üzerinde bulunan metruk bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kent merkezinde devriye atan zabıta ekipleri gören bir vatandaş 'Metruk evin hem alkol hem de uyuşturucu içenlerin mekanı oldu' ve şuanda evden garip sesler geldiğini söylediler. Bunun üzerine zabıta ekipleri olay yerine hemen polis çağırdı. Evde yapılan incelemede bir kişi ekipleri, görünce kaçmaya başladı. Ekipleri şahsı kısa süre sonra yakaladı. Yaşanan arbede de zabıta Ö. M. ve polis memuru Y.Y., vücutların çeşitli yerlerinden boğuşmaya bağlı yaralandı. İkili ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde darp raporu aldılar. Şüpheli Erdal K. ise, emniyet ekipleri tarafından gözatına alındı.

Öte yandan mahalle sakinleri bu civarda çok sayıda metruk ev olduğunu ve geceleri evlerine giderken korktuklarını bildirerek, bunların yıkılmasını istediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Metruk Ev Arbede Yarattı - Son Dakika

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