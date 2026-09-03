Bilecik\'te müteahhitlerle toplantıda belediye, talep ve görüşleri dinledi, projeleri anlattı

Bilecik'te gerçekleştirilen toplantıda kentte faaliyet gösteren yapı sahipleri ve müteahhitlerin, talep ve görüşlerini dinlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda Bilecik Belediyesi ilgili birim müdürleri ve çalışanları kentte faaliyet gösteren yapı sahipleri ve müteahhitlerin, talep ve görüşlerini dinlendi. Bilecik Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Yağız ve dernek üyeleri de gerçekleştirilen toplantının ayrıca Bilecik Belediyesi'nin devam eden çalışmaları yanı sıra planlanan proje ve yatırımlar hakkında da bilgiler verildi.