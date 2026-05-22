Bilecik'te CHP'ye destek: mutlak butlan kararına tepki

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te sendikalar ve Türkiye İşçi Partisi üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen mutlak butlan kararına tepki gösterdi. CHP Bilecik İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen ziyaretlerde, kararın yalnızca CHP'ye değil, demokrasiye ve toplumsal muhalefete yönelik bir baskı olduğu vurgulandı. Tüm Emekliler Sendikası Bilecik Başkanı Kerem Ekici, "Bu ülkeyi bu kanunsuz durumdan, bu zor durumdan hep birlikte kurtaracağız" derken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bilecik Başkanı Çağrı Biçen ise, "Saray iktidarı tarafından yaratılan bu kara düzen yıkılacak, biz kazanacağız." ifadelerine yer verildi.

CHP İl Başkanlığı'nı, Tüm Emekliler Sendikası Bilecik Başkanı Kerem Ekici ile Devrimci Emekliler Sendikası Başkanı Erkut Akköy ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Kerem Ekici, verilen kararın hukuksuz olduğunu savunarak dayanışma mesajı verdi.

EKİCİ: BU ÜLKEYİ BU ZOR DURUMDAN HEP BİRLİKTE KURTARACAĞIZ

Ekici açıklamasında, " Bugün biliyorsunuz 'mutlak butlan' davasından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda bırakılmak isteniyor. Bu yapılan baskı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, tüm Türkiye halkına yapılıyor. İşçiye, memura, emekliye, düşünebildiğiniz ne kadar sivil toplum örgütleri varsa hepsine yapılan bir baskıdır. Bu baskının kanunsuz olduğunu, yasal olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olmak üzere ziyaretlerinde bulunduk. Bizi kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Hep birlikteyiz, hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi bu kanunsuz durumdan, bu zor durumdan hep birlikte kurtaracağız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir de ziyaretin kendileri açısından büyük anlam taşıdığını belirterek, verilen kararın yalnızca CHP'ye yönelik olmadığını ifade etti. Özdemir, şunları söyledi:

ÖZDEMİR: BU SALDIRI YALNIZCA CHP'YE DEĞİL CUMHURİYETİN KAZANIMLARINADIR

"Evet. Tüm Emekli-Sen sendikasının üyeli arkadaşları, Dev Emekli-Sen, DİSK'e bağlı Dev Eğitim-Sen yetkilileri; bugün bizi ziyaretiniz bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ülkenin karanlık günlerinde birbirimize dayanışma ve birlik beraberlik içerisinde olmamız bizim için çok anlamlı. Sizin bu ziyaretiniz bizim için çok kıymetli, bizi çok ciddi manada motive ediyor. Biliyorsunuz, ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmış gibi gözükse de bu, Türk demokrasisine, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki cumhuriyet rejimine karşı yapılmış, cumhuriyetin kazanımlarına karşı yapılmış bir darbedir. Bu darbeden sadece Cumhuriyet Halk Partisi zarar görmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'yle beraber, demin de başkanımın buyurduğu gibi, sivil toplum örgütlerinden, diğer sendika, diğer partilerden herkes bundan zaman ve süreç içerisinde tehlike altında olduğunu hissedecektir ve görecektir. Onun için bugün bunun tedbirini almak ve bu konuda hep birlik olmak, tek vücut olmak, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği açısından önem arz ediyor. Bugün de bu vesileyle sizleri burada görmek bizleri çok motive ediyor. Sizlerin destekleri bizim için çok kıymetli. Biz bu darbeyi, bu bize yapılan saldırıyı geri püskürtmek için gece gündüzlü parti binalarımızda, ilçe binalarımızda, 'baba ocağı' diye tabir ettiğimiz bu ocakları tüttürmeye devam edeceğiz ve gece sabahlara kadar nöbetlerimiz devam edecek. Bu nöbetlerimize de katılırsanız, bize de buralarda yine desteğinizi esirgemezseniz size çok minnettar kalırız. Onun için bu ziyaretiniz bizim için çok kıymetli, çok anlamlı. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İnşallah daha güzel günlerde, karanlık gecenin sabahında, kışın ayazında yaz günlerini göreceğiz inşallah. Güzel günler olacak. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bilecik İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen de yaptığı basın açıklamasında, alınan kararın demokrasiye ve halk iradesine yönelik olduğunu savundu. Biçen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

BİÇEN: BU KARA DÜZEN YIKILACAK, BİZ KAZANACAĞIZ

"Saray iktidarı iktidarını korumak pahasına yargıyı bir araç olarak kullanarak seçilmiş İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir biçimde tutuklanması ile sonuçlanan 19 mart süreciyle demokrasiye, halkın seçme ve seçilme hakkına karşı açtığı savaşa dün Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimini sarayın kuklaları ile doldurmak için yeni bir hukuksuzluğa imza atarak mutlak butlan kararı ile devam ettiğini ilan etti. Bizler de Türkiye İşçi Partililer olarak bu kararı ve Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimine getirilmek istenen saray aparatlarını tanımadığımızı bir kez daha buradan açıkça ilan ediyoruz. Emekçi halkımızı yoksul bırakmak, çocuklarımızı MESEM'lerde katletmek, doğamızı yok etmek pahasına Türkiye'nin tüm ilerici birikimine, demokrasiye ve hukuk devleti ilkesine açıkça saldıran karşı devrimci Saray iktidarına karşı tüm emekçi halkımızı birlikte omuz omuza mücadeleye davet ediyoruz. Saray iktidarı tarafından yaratılan bu kara düzen yıkılacak, biz kazanacağız."