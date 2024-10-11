Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Okul Destek Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim seti dağıtıldı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Okul Destek Projesi" kapsamında, sosyal destek alan ailelere kırtasiye eğitim seti desteği sağladı. İl Müdürü İlkay Türkoğlu; amaçlarının minikleri okulu sevdirmek ve öğrenme yolculuklarında onlara destek olmak olduğu söyledi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Öğrencilere Eğitim Seti Desteği - Son Dakika
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