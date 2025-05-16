Bilecik\'te Öğrencilere Motivasyon Gezisi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Süreç Değerlendirme Sınavı'nda dereceye giren 8'inci sınıf öğrencileri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bursa'ya motivasyon gezisi düzenlendi.

Gezide öğrenciler, Osmanlı'nın ilk yerleşimlerinden biri olan Cumalıkızık, şehrin fethini canlandıran Panorama 1326 Fetih Müzesi, Bursa'nın sembolik noktalarından Tophane ve Ulu Camii gibi önemli tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti. Öğrenciler, bu gezide geçmişle bağ kurarak tarihi bilincini pekiştirme fırsatı buldu.

Eğitim perspektiflerini genişletmek ve akademik motivasyonlarını artırmak amacıyla öğrenciler ayrıca Tofaş Fen Lisesi ve Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Farklı okul ortamlarını deneyimleyen öğrenciler, akademik geleceklerine yönelik yeni bakış açıları kazandı.

Gezinin gerçekleşmesini sağlayan İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, öğrencilere rehberlik eden ingilizce öğretmeni Gözde Volkanlı ve Türkçe öğretmeni Mustafa Durgut başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür edildi. - BİLECİK