Bilecik'te okul kantinlerine zabıta denetimi, tarihi geçmiş ürünlere ceza - Son Dakika
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Bilecik'te okul kantinlerine zabıta denetimi, tarihi geçmiş ürünlere ceza

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Bilecik\'te okul kantinlerine zabıta denetimi, tarihi geçmiş ürünlere ceza
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatili sonrası şehir merkezindeki tüm okul kantinlerini denetledi. Çocuklara satışı uygun olmayan ürünler toplanırken son kullanma tarihi geçmiş ürün satan noktalara ceza uygulandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından şehir merkezindeki okullarda kantin denetimleri yapıldı.

Vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetim çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü görevlileri, yarıyıl tatili sonrasında eğitim öğretim hayatına başlayan bütün okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdi. Çocuklar için satışı uygun olmayan ürünler toplanırken, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan noktalara da ceza işlemi uygulandı.

Dinlenme ve oyun alanlarında da gerekli kontroller yapıldı

Ekipler tarafından çocukların dinlendiği ortam ve oyun alanlarının da denetlendiğine dair bilginin paylaşıldığı açıklamada; "Okul kantinlerinin yeni çalışma esasları ve mevzuatına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak öğrencilerin sağlıklı meyve ve doğal ürünler tüketmeleri noktasında kontroller yapıldı, uyarılarda bulunuldu. Ayrıca öğrencilerin yoğun zaman geçirdiği dinlenme alanlarıyla oyun bölümlerinde de gerekli incelemeler yapıldı" denildi.

Kaynak: İHA
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