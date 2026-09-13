Bilecik'te orman yangını riski kritik seviyeye ulaştı, Vali Sözer uyardı - Son Dakika
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Bilecik'te orman yangını riski kritik seviyeye ulaştı, Vali Sözer uyardı

Bilecik\'te orman yangını riski kritik seviyeye ulaştı, Vali Sözer uyardı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesiyle kent genelinde orman yangını riskinin kritik seviyelere ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Vali Sözer, özellikle 14.00-16.

Bilecik'te hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesiyle birlikte orman yangını alarmı verildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde meteorolojik şartlar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyelere ulaşması bekleniyor. Vali Sözer, "Bilecik il genelinde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, nem oranının düşmesi ve meteorolojik şartlar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyelere ulaşması beklenmektedir. Özellikle 14.00-16.00 saatleri arasında nem oranının yüzde 20 seviyelerine kadar düşeceği öngörülmektedir. Bu nedenle, orman yangınlarının önlenmesine yönelik daha önce kamuoyuyla paylaşılan kural ve tedbirlere titizlikle uyulması büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir noktada duman, ateş veya yangın belirtisi görülmesi halinde vakit kaybedilmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulması; böylece yangına profesyonel ekiplerce hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesinin sağlanması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızdan, yangın riskinin yüksek olduğu bu süreçte azami dikkat ve hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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